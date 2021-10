Arbeitsamt Jena geschlossen

Jena. Agentur bildet ihre Mitarbeiter in Jena weiter

Die Agentur für Arbeit muss am Mittwoch, 13. Oktober, in Jena geschlossen bleiben. Grund dafür ist eine Mitarbeiterschulung, die auch für den Standort Saalfeld abgehalten werden. Das kommunale Jobcenter Jenarbeit ist nicht betroffen. Kunden, die sich an diesem Tag erstmals oder aus leistungsrechtlichen Gründen persönlich melden müssen, müssten keine Nachteile fürchten und könnten es am Folgetag nachholen. Unabhängig von den Öffnungszeiten der Arbeitsagentur wird das Portal empfohlen: www.arbeitsagentur.de/eservice