Arbeitseinsatz an Kriegsgräbern auf dem Jenaer Nordfriedhof

Jena. Auch der Aufstand in der DDR im Jahr 1953 spielt am Samstag, 17. Juni, auf dem Friedhof eine Rolle.

Der Landesverband des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge organisiert für kommenden Samstag einen Pflegeeinsatz an verschiedenen Kriegsgräbern auf dem Jenaer Nordfriedhof, um dem Vergessen der schrecklichen Folgen von Krieg- und Gewaltherrschaft entgegenzuwirken. „Dies erscheint uns wegen des aktuellen Krieges in der Ukraine wichtiger denn je“, heißt es in einer Mitteilung von Landesverbandsgeschäftsführer Henrik Hug.

Auf dem Nordfriedhof am Hufelandweg befinden sich unter anderem die Gräber für 635 Opfer des Ersten und Zweiten Weltkrieges, darunter deutsche und sowjetische Soldaten, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter sowie Opfer der Luftangriffe auf Jena.

Gegen das Vergessen

Auf Initiative des Volksbundes Thüringen – in Abstimmung mit der Friedhofsverwaltung Jena – werden am Samstag, 17. Juni, ab 10 Uhr etwa zehn junge Erwachsene Pflegearbeiten an verschiedenen Grabstätten für Opfer von Krieg- und Gewaltherrschaft vornehmen. Dabei werden etwa die Grabsteine gereinigt, um die Inschriften wieder lesbar zu machen. Neben den pflegerischen Maßnahmen werden sich die Freiwilligen auch mit einzelnen Schicksalen der Opfer und den historischen Hintergründen der Gräber beschäftigen. Eine Rolle spielt auch der 70. Jahrestag des „Volksaufstands“ in der DDR am 17. Juni 1953, in dessen Folge auch ein Jenaer Bürger hingerichtet wurde.

Es gelte, diese Begräbnisorte und die Biografien der Opfer dem Vergessen zu entreißen und durch Darstellung des historischen Kontexts zu möglichen außerschulischen Lernorten weiterzuentwickeln.