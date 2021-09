Arbeitseinsatz im Naturschutzgebiet Rothenstein

Rothenstein. Auf zur Wiesenpflege für Orchideen bei Rothenstein

Selbst mit Hand anlegen für den Artenschutz: Das können Freiwillige am Sonnabend, 25. September, im Naturschutzgebiet Rothensteiner Schießplatz. Der Nabu Saale-Holzland pflegt die südlich von Jena gelegenen Trockenrasenflächen. Damit das Biotop erhalten bleibt, muss regelmäßig gemäht werden. Ein Großteil der Flächen bewirtschaftet die Schäferei Keuler aus Altendorf, die wertvollen Orchideen- und Schmetterlingswiesen an den Südhängen der Muschelkalkhöhen bedürften jedoch einer Spezialbehandlung, teilt Klaus Götze vom Nabu mit.

Arbeitsgeräte wie Rechen, Heugabeln, Transportbehälter sowie Getränke und eine thüringisch geprägte Pausenversorgung stellt der Nabu zur Verfügung.

Treffpunkt: Samstag, 25. September, 8 Uhr, am Parkplatz vor der Schießhalle in Rothenstein; von dort geht es zu Fuß in westliche Richtung zu den Wiesenflächen; weitere Infos gibt auch Gerd Beil unter 0176-70420874.

