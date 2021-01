Jena. Das Arbeitsamt in Jena vermeldet mehr Arbeitslosmeldungen und mehr Kurzarbeitsanzeigen. Aber auch noch viele offene Stellen.

Arbeitslosigkeit im Januar auch in Jena gestiegen

Ende Januar waren im Bereich des Arbeitsamtes Jena 9027 Menschen arbeitslos gemeldet, davon in der Stadt Jena 3429. Damit sind im Agenturbezirk 735 Menschen mehr als im Dezember und 1106 mehr als im Januar 2020 als arbeitslos registriert. Somit stieg die Arbeitslosenquote auf 5,9 Prozent.

Dennoch schätzt Irena Michel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur, ein: „Der Arbeitsmarkt in Jena hält bisher den Belastungen der Pandemie stand. Dies führe ich vor allem auf die Nutzung der Kurzarbeit und die Stabilität bei den klein- und mittelständischen Unternehmen der Region zurück. Im aktuellen Monat lassen sich die Zugänge in Arbeitslosigkeit hauptsächlich auf witterungsbedingte Entlassungen und das Auslaufen von Befristungen zum Jahresende zurückführen“.

Arbeitslosenquote bei 5,9 Prozent

1875 Personen meldeten sich im vergangenen Monat arbeitslos, fast zwei Drittel davon kamen direkt aus Erwerbstätigkeit. Die stärksten Personalfreisetzungen erfolgten im Baugewerbe, in Zeitarbeitsfirmen und im verarbeitenden Gewerbe. „Sind Menschen jedoch erst einmal arbeitslos, ist es aktuell besonders in den vom Lockdown betroffenen Branchen, wie dem Einzelhandel oder der Gastronomie schwierig, wieder Fuß zu fassen. Positiv ist jedoch, dass Unternehmen weiterhin Fachkräfte suchen und uns ihre Bedarfe melden“, urteilt Michel. Im Berichtszeitraum konnten 440 Menschen in Arbeit vermittelt werden, aktuell befinden sich für Jena 890 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur, für den Saale-Holzland-Kreis gibt es 778 freie Stellen.

Im Landkreis mussten sich im Januar 499 Personen arbeitslos melden, ihre Gesamtzahl stieg damit auf 2164. Die Arbeitslosenquote liegt jetzt bei fünf Prozent.

Einen weiteren Anstieg gab es im gesamten Agenturbereich bei der Kurzarbeit, im Januar zeigten 305 Unternehmen Kurzarbeit für 2566 Personen an. Seit März 2020 sind damit im Arbeitsamtsbezirk 49.862 Männer und Frauen von Kurzarbeit betroffen.