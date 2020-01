Jena. Die Agentur für Arbeit sieht als Grund vor allem Kündigungen in witterungsabhängigen Branchen.

Arbeitslosigkeit in Jena steigt über 5 Prozent

Zumindest auf dem Arbeitsmarkt ist der Winter spürbar. Wie immer um diese Jahreszeit ist die Zahl der Arbeitslosen leicht gestiegen. In Jena liegt die Quote nun bei 5,2 Prozent nach 4,8 Prozent im Dezember. Im Januar 2019 betrug die Quote noch 5,7 Prozent.

2918 Menschen waren in Jena im Januar arbeitslos gemeldet „Vor allem Kündigungen im Baugewerbe und anderen witterungsabhängigen Branchen lassen die Arbeitslosigkeit jetzt anwachsen“, sagte Holger Bock, der Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Jena. Hinzu komme der Jahresend-Effekt. 2918 Frauen und Männer waren im Januar in Jena arbeitslos. Davon wurden 1836 Personen von Jenarbeit betreut. Das städtische Jobcenter unterstützte im Januar auch 3507 Bedarfsgemeinschaften mit Leistungen, das sind 394 weniger als vor einem Jahr. Von regionalen Unternehmen und Einrichtungen wurden 258 neue, offene Stellen gemeldet. 39 Prozent dieser Stellenangebote waren Leiharbeit. Aktuell sind für die Stadt Jena 1994 freie Stellen bekannt, von denen der Großteil unbefristet und sofort zu besetzen ist. Viele Jobs gibt es im verarbeitenden Gewerbe mit dem Schwerpunkt Herstellung von elektronischen und optischen Erzeugnissen. Ferner werden im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Handel dringend Mitarbeiter gesucht. Im Schnitt dauert es 314 Tage, bis freie Stellen besetzt sind.