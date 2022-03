Artist in Residence Jena: Konzert auf dem Weg zur Perfektion

Jena. Sänger Benjamin Appl bei der Jenaer Philharmonie

Im Oktober startete Bariton Benjamin Appl seine Residenz bei der Jenaer Philharmonie. Nun ist er am Donnerstag, 17. März, wieder gemeinsam mit dem Orchester im Volkshaus zu erleben. Im Zentrum des Konzertabends stehen ausgewählte Orchesterlieder von Hugo Wolf. „Seine Musik ist so akribisch, so fein gearbeitet. Das ist Perfektion“, sagt Benjamin Appl über die nur selten gespielten Stücke des Komponisten.

Im September 2020 hat der Bariton mit Simon Gaudenz und der Jenaer Philharmonie die Orchesterlieder aufgenommen. An diesem Abend kann die CD bereits exklusiv vor der Veröffentlichung erworben werden, Solist und Dirigent signieren in der Pause.

Unter Leitung von Gaudenz stehen außerdem das Vorspiel sowie „Isoldes Liebestod“ aus Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“ sowie Maurice Ravels „Don Quichotte à Dulcinée“ und seine Rapsodie espagnole auf dem Programm.

Donnerstag, 17. März, 20 Uhr, Volkshaus