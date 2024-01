Arvid ist das Neujahrsbaby von Jena – und setzt gleich eine Familientradition fort

Jena Das erste Baby aus Jena im Jahr 2024 heißt Arvid. Seinen Geburtstag scheint er sich ganz bewusst ausgesucht zu haben.

Der kleine Arvid wollte dann wohl unbedingt das erste Baby des Jahres 2024 in Jena werden. Eigentlich war als Geburtstermin der 10. Januar errechnet worden, sagt seine Mutter Alexandra Sophia. Sie war wegen einer schwangerschaftsbedingten Erkrankung bereits im Universitätsklinikum Jena (UKJ), als nun die Geburt von Arvid eingeleitet worden war.

„Eine Hebamme hatte noch scherzhaft zu mir gesagt, dass es noch keine Neujahrsbaby gibt“, sagt Mutter Alexandra Sophia. Sie hatte dennoch nicht damit gerechnet, dass sich ihr Arvid diesen „Titel“ schnappt, weil es zunächst so aussah, als würde ein anderes Kind deutlich vor ihm zur Welt kommen.

Das Neujahrsbaby von Jena hatte es sehr eilig

Doch Arvid beeilte sich sehr. Als Vater Samuel, den seine Frau erst kurz zuvor zurück ins UKJ gerufen hatte, ankam, war Arvid um 14.01 Uhr bereits zur Welt gekommen. „Es ging so schnell, dass ich fast gar nicht so richtig wusste, was passiert“, sagt Alexandra Sophia. Ihr und ihrem Sohn gehe es kurz nach der Geburt sehr gut. Arvid ist 54 Zentimeter groß und wiegt 3875 Gramm.

Arvid setzt mit seinem Geburtstag am Neujahrstag übrigens eine Familientradition fort. Auch Samuels Bruder und Alexandra Sophias Onkel feiern jeweils am 1. Januar ihren Geburtstag. Es sei also durchaus möglich, dass es künftig zu Neujahr eine gemeinsame Feier gibt.

Schwester Mariella war voller Vorfreude

Nun steht aber zunächst das Kennenlernen von Arvid und seiner fünfjährigen Schwester Mariella an. „Sie hat sich schon total gefreut, immer mit meinem Bauch geredet und es praktisch allen Leuten erzählt, dass sie einen Bruder bekommt“, sagt Alexandra Sophia, die als Kunstlehrerin in Jena arbeitet.

In wenigen Tagen soll es in das Heim der Familie nach Ziegenhain gehen. „Ich bin gespannt, wie wir unseren Rhythmus finden. Aber Arvid ist ein entspanntes Baby“, so Alexandra Sophia.

Eltern lernten sich in Leipzig kennen

Sich gut organisieren können, darin haben Alexandra und Samuel Erfahrung. Kennengelernt hatten sich die beiden 30-Jährigen einst in Leipzig, als sie dort studierte und nebenbei kellnerte. Samuel hatte „mir einfach Hallo gesagt, als ich gerade arbeitete. Die Sympathie war gleich da“, so Alexandra Sophia – es war der Beginn der Beziehung. Weil Samuel, der gerade an seiner Promotion in Ernährungswissenschaften arbeitet, oft in Kenia war, lief das Kennenlernen aber zunächst häufig virtuell ab.

Auch während Alexandra Sophias Schwangerschaft musste Samuel für Forschungsarbeiten nach Kenia. Nun freut sich die Familie auf die ersten Wochen mit Arvid – und künftig auf Geburtstagsfeiern am Neujahrstag.