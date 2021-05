Aspida Lebenszentrum in Thalbürgel: Bundesweit erstes Haus mit grünem Haken

Thalbürgel. Lebenszentrum Thalbürgel ausgezeichnet für hohe Lebensqualität unter Corona-Bedingungen. Die Geschäftsführung erfüllt dies mit Stolz.

Hohe „Lebensqualität im Alter“ ermöglicht das Aspida Lebenszentrum Thalbürgel seinen Bewohnern. Das zumindest wird dem Pflegeheim und seinem Team vom Verbraucherportal „heimverzeichnis.de“ attestiert. Als erstes Haus in ganz Deutschland ist die Einrichtung mit dem „Grünen Haken für Lebensqualität im Alter unter Corona-Bedingungen“ ausgezeichnet worden.

„Die Auszeichnung macht uns richtig stolz“, sagt Sebastian Thieswald, Geschäftsführer der Aspida Gruppe. „Das ehemalige Pflegeheim im Langetal hat damit erneut bewiesen, dass es seine negative Vergangenheit endgültig hinter sich gelassen hat. Wir haben uns freiwillig der Begutachtung gestellt, da aktuell weder der medizinische Dienst der Krankenkassen noch die Heimaufsicht in die Häuser zu Überprüfungen kommen, und wir so trotzdem Hinweise bekommen, wo wir stehen und was wir eventuell besser machen können und auch machen müssen.“

Bereits 2018 hatte sich das Haus freiwillig der Prüfung durch die gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Lebensqualität im Alter und bei Behinderung (Heimverzeichnis gGmbH) gestellt. Damals war Aspida als erste Einrichtung im Saale-Holzland mit dem Qualitätssiegel „Grüner Haken“ ausgezeichnet worden.

Auszeichnung gilt für zwei Jahre

Noch größer war aber die Freude im ganzen Team, als man sich nun wieder der Qualitätskontrolle stellte, und als erste Einrichtung in Deutschland überhaupt, für hervorragende Lebensqualität in Zeiten von Corona ausgezeichnet wurde.

Der „Grüne Haken“ ist das bundesweit einzige Qualitätszeichen, das für hohe Lebensqualität und ausgewiesene Verbraucherfreundlichkeit im Alter vergeben wird. Geprüft wurden Kriterien aus den Bereichen Selbstbestimmung, Teilhabe und Menschenwürde. Die Auszeichnung wird immer für zwei Jahre verliehen.