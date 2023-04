Auch 2023 keine Veranstaltungen auf der Jenaer Lobdeburg

Jena. Jahreshauptversammlung der Lobdeburg-Gemeinde: Verein will sich um weitere, vor allem jüngere Mitglieder bemühen.

Die Lobdeburg-Gemeinde traf sich jetzt zu ihrer Jahreshauptversammlung. Unter anderem standen Vorstandswahlen an. Nach 24 Jahren hatte der amtierende Vorsteher gehofft, das Amt an ein jüngeres Mitglied übergeben zu können. Leider konnte der Staffelstab nicht weitergereicht werden, da sich keiner fürs Amt fand. Somit wurde Hans-Jürgen Domin wieder gewählt, erhielt aber mit Anne-Christin Benz eine junge Stellvertreterin an die Seite.

Silke Bogdanski ließ sich nicht wieder als Schriftführerin wählen. Mit der Bereitschaft von Katrin Wichmann, das Amt zu übernehmen, wurde sie einstimmig gewählt. Kassenwart Klaus Liebold wurde im Amt bestätigt. Mit der neuen Beisitzerin Heidrun Barthel und dem neuen Beisitzer Erhard Drawe wollen die Lobdeburger nun ins Jahr 2023 starten. Die anwesenden Mitglieder waren sich einig, dass es dringend notwendig ist, neue junge Mitglieder zu gewinnen.

Der alte Vorstand berichtete, dass die lang gewünschte Sanierung der Ruine Lobdeburg abgeschlossen wurde. Da der untere Burgbereich erst 2024 an die Öffentlichkeit übergeben werden kann, sind nach wie vor keine Veranstaltungen im Ruinenbereich möglich.

„Auch die von früher gewohnte Bereitschaft für Arbeitseinsätze zur Erhaltung der Horizontalenwege, der Bänke sowie die Pflege der Flora und Fauna ist noch nicht wieder vorhanden. So stehen 2022 nur 700 Arbeitsstunden zu Buche“, berichtet der alte und neue Vorsteher Hans-Jürgen Domin.