Auch in diesem Jahr möchte der Jenaer Krippenweg verzaubern

Die Weihnachtsgeschichte den Menschen nahe bringen. Einfach Infos liefern, wer denn eigentlich Josef oder auch die Heiligen drei Könige gewesen seien. Und dazu noch die Fantasie anregen, Freude und Festlichkeit vermitteln. Das sind die Wünsche von Martina Langer, die nun schon zum siebenten Mal mit zahlreichen Verbündeten einen Krippenweg vom Johannisplatz und Heinrichsberg über Wagnergasse, Quergasse und Bachstraße ins Leben gerufen hat. Dabei stellen wie immer Mitglieder der katholischen Gemeinde St. Johannes Baptist ihre Weihnachtskrippen aus.

Diese Schau vollzieht sich in insgesamt 55 Schaufenstern. Beginnen wir den Rundgang auf dem Krippenweg an der Jenaer Bücherstube. Gleich in der linken Glasnische wird an die alte Tradition der Guckkästen auf den Jahrmärkten angeknüpft. Denn hier sind drei Krippenbilder dargestellt, die wie in einem Guckkasten oder in diesem Fall eher in Guckkästchen präsentiert werden. Zum Beispiel eine Krippenszene vor der Kulisse des historischen Salzburgs. Aber auch Krippenszenen aus Franken und Bayern sind Blickfänge.

Diese Heilige Familie steht im Fenster des Hotels Vielharmonie in der Bachstraße. Es ordnet sich in dem vielseitigen Krippenweg ein. Foto: Michael Groß

Geht man dann über den Johannisplatz, stößt man unwillkürlich auf die im großen Maßstab aufgebaute Krippenszene vor dem Café Daheme, die sich wie ein Portal zu Wagnergasse und Bachstraße aufbaut. Beim weiteren Rundgang sollte man sich Zeit nehmen und die Schaufenster gründlich in Augenschein nehmen. Sonst verpasst man womöglich manches unscheinbare, liebevoll gestaltete Detail.

Starten wir also in der Bachstraße. Hier im Fenster von dem Maklerbüro L + R muss man tatsächlich zweimal hingucken. Denn da ist mal eine etwas minimalistische Variante einer Weihnachtskrippe ausgestellt. Papier aus offenbar nicht mehr benötigten Büchern ist geschnitten, verklebt und mit Draht stabilisiert worden. Auf Gesichter wird in dieser kleinen Gruppe verzichtet. Im benachbarten Zweit-Haar-Studio ist hingegen mehr Pracht zu sehen: eine chilenische Krippenszene. Schaufensterfüllend ist die Krippenlandschaft im Computer-Shop. Bei dieser wohl größten Krippendarstellung ist sogar ein Elefant mit von der Partie.

Auch das derzeit nur für ein paar wenige Geschäftsreisende geöffnete Hotel Vielharmonie hat wieder etwas Besonderes zu bieten: Hotelier Thomas Reinsch verweist auf die Figurengruppe der Jenaer Künstlerin Petra Lieberenz, bestehend aus Porzellan in Plattentechnik aufgebaut und bei über 1000 Grad Celsius im Raku-Ofen gebrannt.

Ministranten präsentieren Film über die Weihnachtsgeschichte

Für eine ungewöhnliche Präsentation der Weihnachtsgeschichte sorgten die Ministranten der katholischen Gemeinde. Wie Gabriele Schröer aus dem Gemeindebüro berichtet, haben die 15 Kinder und Jugendlichen in den Fenstern der Caritas in der Wagnergasse die Weihnachtsgeschichte mit einem dreiminütigen Film, den man auf einem Bildschirm sehen kann, vorgestellt und ihre Besonderheiten herausgearbeitet. Dazu haben sie auch noch passende Figuren in den Fenstern platziert.

Die kleinste Weihnachtskrippe am Krippenweg ist in der Wagnergasse zu bestaunen. Sie wurde von der 13-jährigen Alea gebastelt. Foto: Michael Groß

Ebenfalls bewundert werden können auf dem Krippenweg einige Holzfiguren aus der 100 Jahre alten Krippe der katholischen Kirche, Figuren aus Wachs und aus Ton, eine peruanische Krippe sowie eine aus der Slowakei, die aus Maisstroh gefertigt wurde.

Nicht zu vergessen das kleinste Exponat des Krippenweges: eine Miniatur-Arbeit von Alea Langer aus selbsthärtender Modelliermasse im Schaufenster der Boutique „Fräulein Meier". Ein Exponat, über das sich Martina Langer besonders freut, weil das kleine Kunstwerk von ihrer 13-Jährige Enkeltochter stammt.

Wer mehr erfahren will über das vielseitige und originelle Krippen-Stelldichein, sollte einmal selbst diesen Krippenweg gehen. In den dortigen Geschäften liegen auch Informationsblätter zu den Bestandteilen jenes Krippenweges aus.