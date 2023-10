Auch in Jena Angebote zum Welt-Mädchentag am 11. Oktober

Jena. Auf die Situation von Mädchen aufmerksam machen: Film, Infostände und ein Selbstbehauptungskurs können in Jena besucht werden.

2011 ernannten die Vereinten Nationen den 11. Oktober zum „International Day of the Girl Child“ (Welt-Mädchentag). Dieser Tag möchte international auf die Situation von Mädchen aufmerksam machen. Sie sind weltweit noch immer von vielfältigsten Diskriminierungen und Ungerechtigkeiten betroffen. In Deutschland können Mädchen geschützt durchs Grundgesetz gleichberechtigt aufwachsen und leben. Trotzdem erfahren auch hierzulande noch viele Mädchen und junge Frauen Abwertungen, Zuschreibungen, Diskriminierungen bis hin zu Gewalt, die mit ihrer Geschlechtlichkeit zu tun haben.

Aus diesem Anlass wird es am 11. Oktober in Jena-Lobeda Veranstaltungen für Mädchen beziehungsweise zu Themen rund ums Mädchensein geben: Am 11./12. Oktober findet der Selbstbehauptungskurs „Girl-Power – du bist echt stark“ für Mädchen ab 12 statt in der Fachstelle geschlechtersensible Kinder- und Jugendarbeit, Drackendorferstraße 12a. Im Westside, Karl-Marx-Alle 13, gibt es am 11. Oktober zwischen 13 und 18 Uhr Infos an interaktiven Ständen. Im Kubus, Theobald-Renner-Straße 1a, läuft am 11. Oktober, 19 Uhr, in der Filmreihe „Starke Rollen – Frauen im Kino“ der Film „Matangi/Maya/Mia“ über das Leben der Sängerin und Pop-Ikone Mia. Eintritt ist frei.