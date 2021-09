Auch in Jena Klimastreik kurz vor der Bundestagswahl

Jena. Die Jenaer Mitglieder von „Fridays for Future“ beteiligen sich am Freitag, 24. September, bei bundesweiter Aktion.

Dem Klimastreik in vielen deutschen Städten schließt sich auch die Jenaer Ortsgruppe von Fridays for Future an. Die Demonstration beginnt am Freitag, 24. September, um 12 Uhr am Holzmarkt und endet nach einem Demonstrationszug durch die Innenstadt mit einer Abschlusskundgebung auf dem Eichplatz.

Bewusst gehen die Klimaaktivisten zwei Tage für der Bundestagswahl auf die Straße unter dem Motto #AlleFürsKlima, um für eine klimagerechte Politik einzutreten, die die 1,5°C-Grenze des Pariser Klimaabkommens einhält, heißt es in einer Mitteilung.

„Bei dieser Wahl tragen die Menschen, die keine Stimme auf dem Wahlzettel haben, die desaströsen Konsequenzen der Politik der Bundesregierung. Die nächste Koalition ist die letzte, die die Klimakrise noch eindämmen kann. Wir fordern alle auf, mit uns gemeinsam diese Stimmen laut zu machen“, sagt Kitty Schneider von Fridays for Future. Keine Partei habe einen 1,5°C-Plan im Wahlprogramm vorgelegt. „Wir müssen zeigen, dass wir die nächste Regierung nicht damit durchkommen lassen, globale und regionale Ungerechtigkeiten weiter anzufeuern. Dazu sind grundlegende strukturelle Veränderungen in progressiven Koalitionen notwendig. Die letzten Jahre haben gezeigt: Ohne uns Alle auf den Straßen wird sich nichts ändern!“

