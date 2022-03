Auch Jena feiert den Weltgeschichtentag am 20. März

Jena. Musik, Geschichten, Zirkus und mehr: Einladung ins Jenaer Faulloch zur Freiluft-Benefizveranstaltung am Weltgeschichtentag.

Jena ist am 20. März beim Weltgeschichtentag dabei: So plant die freiberufliche Geschichtenerzählerin Antje Horn gemeinsam mit dem Verein Lese-Zeichen, dem Jugendvarieté des Circus Momolo, dem Blackbirds-Jugendchor und der Kulturkirche Löbstedt im Jenaer Faulloch eine Freiluft-Benefizveranstaltung.

„Lasst uns am Weltgeschichtentag das Ende eines langen Corona-Winters feiern! Und Spenden sammeln für die geflüchteten Menschen an der belarussisch-polnischen Grenze“, schreibt Horn in der Einladung. Es gibt „ein wärmendes Feuer, frei erzählte Geschichten, wunderbaren Gesang, herrliche Musik, Zirkuskünste vom Feinsten, heiße Getränke und leckere Snacks“, so Horn.

Sonntag , 20. März, 16 Uhr, Faulloch Jena (am Johannistor)