Auch Jenas Feuerwehr in Rufbereitschaft

Jena. Stadt Jena will im Hochwasser-Krisengebiet helfen

Auch Einsatzkräfte der Stadt Jena wurden in Rufbereitschaft versetzt, um in den Hochwasser-Krisengebieten zu helfen. Wie Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe (CDU) am Samstag sagte, gehe es konkret um sechs Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Jena-Mitte mit Gerätewagen zur Dekontamination. Am Freitagnachmittag sei zudem ein Teil des Sanitätszuges mit Sanitär-Gerätewagen und einem Krankentransportwagen mit insgesamt acht Helferinnen und Helfern in Bereitschaft versetzt worden. Es gehe bei dem möglichen Einsatz vor allem darum, die Trinkwasserversorgung sicherzustellen. Einen Einsatzauftrag gibt es noch nicht.

Durch das Thüringer Landesverwaltungsamt sei ausdrücklich das eigenständige Ausrücken von Feuerwehr oder Katastrophenschutz-Einheiten untersagt worden. Derzeit befänden sich aus Ostthüringen unter anderem Einheiten der Feuerwehr und des Katastrophenschutzes aus Saalfeld und Gera in den betroffenen Regionen. „Wir in Jena stehen auf Abruf bereit“, sagt Koppe. Die Stadt Jena habe sich bereit erklärt zu helfen. „Eine Selbstverständlichkeit angesichts der dramatischen Situation im Krisengebiet“, sagt der CDU-Dezernent. Die Koordination der Einsätze mit Thüringer Beteiligung erfolgt über das Landesverwaltungsamt.