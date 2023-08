Die Polizei informiert an diesem Tag insbesondere über Trickbetrug.

Auf einen Kaffee mit der Polizei in Jena

Jena. Die Schutz- und Kriminalpolizei möchte Bürgern Rede- und Antwort stehen. Wann und wo.

Ganz ungezwungen mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch kommen? Und dabei ein leckeres Heißgetränk zu sich nehmen? Kein Problem! Die Landespolizeiinspektion Jena lädt am Montag, 4. September, von 11 bis 15 Uhr auf den Markt zur Veranstaltung „Coffee with a Cop“ in Jena ein.

Die Kolleginnen und Kollegen der Schutz- und Kriminalpolizei, der Einsatzunterstützung und der Präventionsstelle stehen Bürgern an diesem Tag Rede und Antwort. Insbesondere wurde die Veranstaltung rund um das Thema Betrugsstraftaten/Trickbetrug und Einbruchsdelikte erweitert. Gern beraten und informieren die Beamten hierzu. Die Getränke werden vor Ort in exzellenter Barista-Qualität zubereitet, heißt es. red