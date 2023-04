Auf Straßenbahn-Stoßstange mitgefahren: Polizei Jena kann einen Jugendlichen ermitteln

Eine Jenaer Straßenbahn der Linie 3 an der Endhaltestelle Winzerla. (Archivfoto)

Ein Foto von Jugendlichen, die in Jena auf der Stoßstange einer Straßenbahn mitfuhren, sorgte in den sozialen Medien für Aufregung. Mittlerweile konnte die Polizei einen der Jungen ermitteln.

Am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr wurde eine etwa zehnköpfige Gruppe von Jugendlichen an der Straßenbahnhaltestelle der Karl-Marx- Allee festgestellt. Drei der Jugendlichen waren auf das Heck der abfahrenden Straßenbahn gesprungen. Wie die Polizei am Sonntag informierte, sei ein Jugendlicher von der Straßenbahn ins Gleisbett gefallen und die anderen beiden waren außerhalb auf dem Heck der Straßenbahn der Linie 3 weitergefahren.

Nach dem Vorfall überprüfte die Polizei die gesamte Fahrstrecke der Straßenbahn, konnte jedoch keinen der Jugendlichen finden. Ein nicht beteiligter Passant hielt die Situation mit den Jugendlichen auf dem Heck der fahrenden Straßenbahn fest und hatte dieses Foto bei Facebook geteilt mit den Worten: "Mutprobe? Falls jemand seinen Sohn erkennt, sollte ihn unbedingt darauf hinweisen, dass es ganz schön dumm ist, so mit der Bahn zu fahren!" Dem könne sich die Polizei Jena nur anschließen und ergänzen, dass es nicht nur dumm, sondern auch sehr gefährlich sei. Bei der Aktion habe sich zum Glück niemand verletzt. Auch die Straßenbahn sei nicht beschädigt worden.

Mehrere Personen hätten sich bei der Polizei gemeldet, wodurch einer der zwei Jugendlichen ermittelt werden konnte. Der Vorfall sei nun polizeilich aktenkundig, eine rechtliche Bewertung und Einstufung, welche Konsequenzen es für die Jugendlichen habe, stehe noch aus. Zum beschriebenen Vorfall werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641-811123 entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.