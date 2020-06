Jena. Mann mit Machete und randalierende Frau in Jena gesichtet

Auffällige Verhaltensweisen in Jena

Weil eine Frau (33) ohne Mundschutz eine Tankstelle betreten und dort randaliert hatte, war die Polizei am Montagmorgen in die Camburger Straße gerufen worden. Die Frau nahm mehrere Tüten Kartoffelchips aus dem Regal, riss sie auf, verteilte den Inhalt im Verkaufsraum und schrie dabei. Die Beamten begleiteten die Frau aus dem Gebäude und brachten sie in eine psychiatrische Einrichtung.

Mit einer Machete soll am Sonntagmittag ein Mann in der Ziegesarstraße herum gelaufen sein. Die vermeintliche Machte erwies sich jedoch als Säge und der Mann (33), der sie mit sich führte, als polizeibekannte Person. Auf Befragen gab er an, Streit mit einem anderen gehabt zu haben. Gewalt wurde dabei nicht angewendet.