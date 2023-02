In Jena schlitzten Unbekannte die Reifen von drei Autos auf. (Symbolbild)

Aufgeschlitzte Reifen an drei Autos in Jena

Jena. Gleich an drei Autos schlitzen Unbekannte in Jena am Sonntagvormittag die Reifen auf.

Gleich an drei parkenden Autos stellten Zeugen am Sonntagvormittag in Jena aufgeschlitzte Reifen fest.

Nach Angaben der Polizei beschädigten die Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand jeweils die beiden vorderen Räder eines Volkswagens und eines Opels sowie die hinteren Räder eines Mercedes. Die Polizei hat noch keine konkrete Spur.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.