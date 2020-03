Jena. Über die Aufkleber-Flut in der Dornburger Straße gab es Beschwerden. Eine Woche später sind mehr als 50 Laternen gesäubert.

Aufkleber-Seuche in Dornburger Straße beendet

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Aufkleber-Seuche in Dornburger Straße beendet

Mit solch einer schnellen Reaktion des Kommunalservice hatte Leser Wolfgang Kröber nicht gerechnet: Letzte Woche hatte er bemängelt, dass die Aufkleber-Schwemme an den Laternenmasten der Dornburger Straße neue Ausmaße erreicht. Auf einzelnen Masten zählte er dort bis zu 20 Aufkleber, vor allem von Fußballfans (wir berichteten). Zum Ende dieser Woche sind mehr als 60 Masten zwischen Nollendorfer Hof und Einmündung Scharnhorststraße gereinigt worden.

So sah das vorher aus: Bis zu 20 Aufkleber an einem Laternenmast. Foto: Wolfgang Kröber

Zu danken ist das dem Einsatz eines einzelnen KSJ-Mitarbeiters, der den Auftrag bekam die Laternenmasten im genannten Straßenabschnitt zu säubern. Aus Bescheidenheit wollte der Mitarbeiter lieber nicht in der Zeitung genannt werden. So viel konnte er aber in jedem Fall sagen: „Runter bekommt man die Aufkleber nur von Hand“. Sie müssen einzeln abgezogen werden, wobei ein Spachtel nützlich ist. Nur bei der Entfernung von Kleberesten kann Chemie helfen. Leichter geht das übrigens bei höheren Temperaturen.

Das Putzen von Laternenmast und Rohrpfosten ist eine dauerhafte Aufgabe für den KSJ. In der Innenstadt waren zuletzt bereits sehr saubere Ergebnisse zu sehen. Allerdings verlagert sich das Problem zunehmend in die Stadtteile.

Anhand des Beispiels Dornburger Straße lässt sich ziemlich genau abschätzen, wie teuer die Aufkleberbeseitigung ist: pro Aufkleber ein bis zwei Minuten. Macht in der Dornburgerstraße mit Anfahrt einen Arbeitszeitaufwand von mindestens 25 Stunden. Das kann dann jeder auf seinen persönlichen Stundenlohn umrechnen.

Obwohl in Jena-Nord 50 Prozent der Aufkleber im Bereich Dornburger Straße dem Fußballumfeld zuzuordnen sind, sieht die Stadt keine Möglichkeit, die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Sie müssten dazu auf frischer Tat gestellt werden. Die Initiative, den Fußballverein FCC pauschal mit 50.000 Euro jährlich an den Kosten der Beseitigung von Graffiti und Aufklebern zu beseitigen, wurden vor ziemlich genau einem Jahr im Jenaer Stadtrat mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP; Linken und Grünen abgelehnt.