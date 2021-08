Aufregende Ferien in Rothenstein

Rothenstein. Die Hortkinder an der Grundschule in Rothenstein konnten sich sportlich, geistig und künstlerisch austoben.

Die Grundschule „Am Trompeterfelsen“ in Rothenstein erhielt in den Ferien allerhand Unterstützung, um ein schönes Programm für die Hortkinder zu ermöglichen. Zirkusduft lag in den ersten beiden Ferienwochen in der Luft, berichtet die stellvertretende Schulleiterin Kerstin Peuckert. Mit Artisten, Jongleuren, Dompteuren, Clowns und Schlangenbeschwören sei ein tolles Programm eingeübt und Requisiten gebastelt worden. Passenderweise konnte der Zirkus, der gerade in Rothenstein gastierte, besucht werden.

Warum gibt es überhaupt Geld? Und warum sind Kaffeebohnen, Muscheln oder Salz wertvoll? Dies und mehr erfuhren die Kinder von Christina Möbius. Sie ist Vorsitzende des Vereins „Faszination Begabung“. Das erste Papiergeld gab es vor 1000 Jahren in China, 1518 legte Adam Ries den Grundstein für das noch heute bekannte Rechenbrett. Auf dem Atoll Yap benutzten die Menschen Steingeld, Rai genannt, als vormünzliches Zahlungsmittel. Manche Steine sind bis zu fünf Tonnen schwer. Auch heute noch wird es als offizielles Zahlungsmittel akzeptiert, was beispielsweise Yuna Meissner aus der 4. Klasse beeindruckte.

Andreas Popp, Schulkoordinator des Vereins Science City Jena, leitete zudem Trainingsstunden in der Grundschule. Dribbeln, Freiwurf, Körbe legen – alles wurde trainiert. „Das Interesse bei unseren Kindern war groß, genau wie deren Begeisterung, Anstrengungsbereitschaft und Freude“, berichtet die stellvertretende Schulleiterin. Nun hofften die begeisterten Kinder, dass sie im Rahmen der Schulsport-Initiative regelmäßig unter erfahrener Anleitung Basketball spielen können.