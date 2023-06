Aufruf aus Jena: Den Sprachenschatz in Thüringen heben

Jena. Ein Fachtag der Kindersprachbrücke Jena kam am Wochenende gut an bei den Teilnehmern. Eine Resolution macht auf die noch ungenutzten Potenziale aufmerksam.

Etwa 20.000 Kinder und Jugendliche wachsen in Thüringen mehrsprachig auf. Im Thüringer Landesprogramm „Mehrsprachigkeit ist klasse!“ werden seit gut einem Jahr an zehn Standorten etwa 800 mehrsprachig aufwachsende Kinder und Jugendliche in ihrer Muttersprache gefördert – in analogen und digitalen Kursen.

Tagung mit 100 Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet

Das Landesprogramm in Trägerschaft des Vereins Kindersprachbrücke Jena macht nun in einer Resolution auf die noch ungenutzten Potenziale von mehrsprachig aufwachsenden Menschen in Thüringen aufmerksam und fordert weitere Schritte.

Die Unterzeichnung der Resolution wurde am Wochenende gerahmt durch einen Fachtag, an dem etwa 100 Thüringer Sprachlehrerinnen und -lehrer sowie Experten bundesweit teilnahmen. Der Fachtag war nach Angaben des Veranstalters ein voller Erfolg, die Teilnehmer waren begeistert, sich auszutauschen. Migrationsministerin Doreen Denstädt schätzte die langjährige und konstruktive Zusammenarbeit mit der Kindersprachbrücke positiv ein und betonte die Relevanz der Förderung von Herkunftssprachen auch für den Wirtschaftsstandort Thüringen.

Mehrere Sprachen gleichzeitig, das geht

Projektleiterin Julia Schnabel von der Kindersprachbrücke sagte: „Die Anerkennung und auch Förderung der Herkunftssprachen ist ein wichtiger Schlüssel zur Integration, weil diese Sprachen zur Identität der Kinder gehören und eine gut gelernte Herkunftssprache auch dabei hilft, besser Deutsch zu lernen.“ Es gelte mit dem Mythos aufzuräumen, dass zu Hause zwingend Deutsch gesprochen werden muss. „Wir alle können sehr gut mehrere Sprachen gleichzeitig lernen, und die Sprachenvielfalt ist am Ende auch für unsere Thüringer Wirtschaft ein Erfolgsfaktor.“

Zu den Erstunterzeichnern der Resolution gehören die Migrationsministerin Doreen Denstädt, die Thüringer Integrationsbeauftragte Mirjam Kruppa und Stefan Werner, der Landesgeschäftsführer des Paritätischen Thüringen. Das Bündnis möchte weitere Unterstützer gewinnen.