Auftritt der Ballerinas im Jenaer Paradiescafé

Wer hat Lust auf Tanzunterricht in Jena?

Das Jenaer Tanzhaus hat für seine Tanzschülerinnen einen Auftritt am Paradiescafé organisiert. Am zurückliegenden Sonntag war es endlich soweit und die Mädchen hatten ihren Auftritt, an den sich auch noch ein Tanztreff mit Workshop anschloss. Hier im Bild sind Saskia und Emily , die dreimal pro Woche Ballettunterricht nehmen. Trainiert haben die beiden zuletzt in Präsenz oder über die Videokonferenz „Zoom“. Saskia darf übrigens an der Paluccaschule in Dresden ihre Ballettausbildung ab September weiterführen.

Kinder, die Lust auf Tanzunterricht entweder in den Ferien oder ab September haben, sind eingeladen, sich an den Verein Jenaer Tanzhaus zu wenden: post@tanzhaus-jena.de oder www.tanzhaus-jena.de.