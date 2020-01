Kahla. Die Polizei meldet diese schweren Verletzungen in der Silvesternacht im Saale-Holzland-Kreis.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Junge Männer verlieren Augenlicht und Finger durch Silvester-Böller

Augenlicht und zwei Finger verloren

Ein 24-Jähriger aus einem Ort bei Kahla wollte mit Freunden in seinem Heimatdorf Silvester feiern. Natürlich gehört dazu auch Feuerwerk. Ein Knallkörper detonierte allerdings nicht. Der Mann begab sich zu dem Böller, um ihn erneut zu entzünden. Als sich der junge Mann über ihn beugte, explodiert jedoch der Sprengkörper und verletzte den Mann schwer im Gesicht. Er verlor das Augenlicht auf einem Auge.

Am Silvesterabend befand sich außerdem ein 26-jähriger Mann in Kahla auf dem Heimweg. Hier zündete er nach Zeugenaussagen mehrere Feuerwerkskörper. Der letzte Knallkörper detonierte allerdings in seiner Hand, wodurch der Mann einen Daumen und den Mittelfinger verlor. Nach aktuellem Erkenntnisstand handelte es sich um nicht zugelassene tschechische Böller.

Zigarettenautomat von Wand gesprengt

Ein detonierter Sprengkörper zerstörte in der Silvesternacht einen Zigarettenautomat in Eisenberg. Unbekannte legten Pyrotechnik in den Ausgabeschacht des Automaten. Die Explosion riss diesen von der Wand. Da der Geldausgabe-, sowie die Zigarettenschächte noch intakt sind, wird davon ausgegangen, dass Geld und Ware noch vollständig vorhanden sind. Der Automat wurde durch die Polizei sichergestellt.

Silvester in Jena aus Polizei-Sicht: Balkon brennt - mehrere Körperverletzungen - Böller unter Autos

Schwer verletzt liegengelassen, auf Katzen geschossen: 460 Polizeieinsätze zu Silvester