Aus Berufung fürs Handwerk begeistern

Jena. Marco Böhme übernimmt bei der Kreishandwerkerschaft Jena/Saale-Holzland-Kreis die Projektleitung „Passgenaue Besetzung“ in Jena

Mit Marco Böhme wird das Projekt „Passgenaue Besetzung“ an der Kreishandwerkerschaft Jena/Saale-Holzland-Kreis (KHS) nahtlos neu besetzt. Ein engmaschig geknüpftes Netzwerk zu aktiven Machern in der Berufsorientierung und Gewinnung von Nachwuchsfachkräften der Region übergibt Manuela Vogt nach vier Jahren mit merklicher Wehmut und gleichzeitigem Stolz an ihren Nachfolger.

Der 37-Jährige bringe nach den Worten der jüngst bestellten KHS-Geschäftsführerin Manuela Vogt mit seinen Abschlüssen und einschlägigen Berufserfahrungen als Ausbilder und Berater für das Handwerk beste Voraussetzungen mit. Als Projektchef stehe nun der ausgebildete Betriebswirt im Handwerk und Wirtschaftspädagoge als erster Ansprechpartner für am Handwerk interessierte Schüler, Studenten, Quereinsteiger und auch Lehrer und Handwerksbetriebe nun beratend, unterstützend und vermittelnd bereit.

Und es gibt keine Schonzeit für den in Neustadt/Orla wohnenden Marco Böhme. Der Kalender der zu betreuenden Veranstaltungen ist gut gefüllt mit der Vocatium Jena und weiteren Jobmessen der Region, dem Tag im Paradies, der Schulhoftour.

Eine Absage an das „Eher-schlecht-als-recht-Abitur“

Besuche bei den Schulen vor Ort, um mit Innungsmeistern gemeinsam für das Handwerk mit seinen Berufs- und Lebensperspektiven zu begeistern, bilden einen weiteren Hauptteil der Projektarbeit. Hier sei sein erklärtes Ziel, für eine Lehre gleich nach dem Realschulabschluss zu werben, ohne den oftmals nur aus Unkenntnis gewählten Umweg über das „Eher-schlecht-als-recht-Abitur“. Ein neuer Trend böte hierfür zusätzliche Gelegenheiten, denn zunehmend setzten auch Schulen auf die Idee der Hochschulinformationstage, auf denen sich Unternehmen den Jugendlichen mit ihren Angeboten für Praktika, Facharbeiten, Ferienjobs und Ausbildungsplätzen vorstellen.

Entsprechende Erfolge seien gute Argumente für den Antrag beim Bundeswirtschaftsministerium auf ESF-Mittel zur Fortsetzung des Projektes ab dem kommenden Jahr. Hierfür sieht Manuela Vogt berechtigte Chancen, um wieder mit der Anzahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge zu punkten. Aktuell seien die Vorjahresstände erreicht und das erklärte Ziel realistisch, die 200er-Schallmauer erneut zu durchbrechen und weit zu überbieten.

Seinen Einstieg bildet übrigens gleich am 9. Mai die Premiere des Infoabends für Eltern und Großeltern – mit Experten im Gespräch. Im Quartett mit Daniela Drilltzsch, Jupiter Jena, Antje Peuckert, Jugendberufsagentur, und Johanna Blumröder vom Jenaer Bildungszentrum informieren sie im Jenaer „Haus des Handwerks“ über verschiedene Ausbildungswege und Einstiegsmöglichkeiten.

Infoabend: Dienstag, 9. Mai, 17-18 Uhr, Grietgasse 22, Jena; Anmeldung und Informationen auf www.jupiter-jena.de/infoabend-fuer-eltern.