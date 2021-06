Ausbildung in der Region Jena/Saale-Holzland: Es gibt 860 offene Stellen

Jena. Arbeitsagentur: In Jena und im Landkreis sind 359 junge Menschen noch auf der Suche.

860 Ausbildungsangebote sind im Bereich der Arbeitsagentur Jena noch vorhanden. Dazu kommt das Angebot, diese Jobs an Interessierte auch zu vermitteln.

So waren in Jena 340 Bewerber gemeldet, 2 oder 0,6 Prozent weniger als vor einem Jahr. Davon sind aktuell noch 176 aktiv auf Ausbildungssuche. Im Saale-Holzland-Kreis sind aktuell noch 102 aktiv auf Ausbildungssuche. 250 Bewerber sind gemeldet, das sind 33 oder -11,7 Prozent weniger als im Vorjahr. In den vergangenen 8 Monaten haben die Betriebe und Einrichtungen im Bereich der Agentur für Arbeit Jena 1467 Ausbildungsstellen zur Besetzung gemeldet. Das ist ein Rückgang um knapp 6 Prozent (-89 Ausbildungsstellen) zum Vorjahr. Rein rechnerisch gibt es dennoch mehr Ausbildungsstellen als interessierte Bewerber. In der Stadt Jena wurden 492 Ausbildungsstellen gemeldet, wovon 285 aktuell noch unbesetzt sind. Im Landkreis sind es 451 Ausbildungsstellen, davon sind 246 unbesetzt. Das sind die beliebtesten Berufswünsche:

Mädchen: Verkäuferin, Kauffrau – Büromanagement, Medizinische Fachangestellte, Kauffrau im Einzelhandel, Verwaltungsfachangestellte Kommunalverwaltung, Friseurin, Mediengestalterin, Industriekauffrau, Zahnmedizinische Fachangestellte und Drogistin.

Jungen: Kfz-Mechatroniker – Pkw-Technik, Industriemechaniker, Tischler, Fachinformatiker – Anwendungsentwicklung, Verkäufer, Fachlagerist, Mechatroniker, Kaufmann – Büromanagement, Kaufmann im Einzelhandel und Berufskraftfahrer.

Kontakt: 03641/37 99 99