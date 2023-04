Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Stadtzentrum von Jena – Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Die Meldungen der Polizei für Jena.

Am Freitagmorgen gegen 5.15 Uhr ist es in der Johannisstraße in Jena zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen gekommen.

Laut Polizei trugen nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei 19-Jährige Gesichtsverletzungen davon, wobei einer der beiden Geschädigten zusätzlich einen Bänderriss am Fuß erlitt.

Die beiden männlichen Täter flüchteten vor dem Eintreffen der Polizeibeamten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Jena unter Telefon 03641/81-0 entgegen.

Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Am Freitag gegen 11 Uhr befuhr eine 72-jährige Fahrerin eines Dacia die L1059 aus Richtung Camburg kommend in Richtung Münchengosserstädt. In einer scharfen Rechtskurve kam die Frau dann nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier frontal mit einem VW. Glücklicherweise wurde die 52-jährige Beifahrerin des VW nur leicht verletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Scheiben an zwei Mazda CX-5 eingeschlagen

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag kam es in Jena Neulobeda zur Sachbeschädigung an zwei Autos. Der oder die unbekannten Täter schlugen in der Hans-Berger-Straße die Scheibe der Fahrertür und in der Fritz-Ritter-Straße die Scheibe der Beifahrertür eines Autos ein. An beiden Mazda CX-5 entstand Sachschaden im Wert von etwa 500 Euro. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen wurde nichts aus den Fahrzeugen entwendet.

Mit 1,4 Promille unterwegs

Am Samstagmorgen wurde ein Pkw Hyundai am Ernst-Haeckel-Platz in Jena einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier konnte beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein entsprechender Vortest ergab einen Wert von 1,41 Promille, so dass in der weiteren Folge eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt wurde. Nun muss sich der 26-jährige Fahrzeugführer einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen.

Segway mit abgelaufenem Nummernschild

Im Rahmen von Verkehrskontrollen bemerkte die Jenaer Polizei am Freitagmittag ein Elektrokleinstfahrzeug mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen in der Unterlauengasse. Der 20-jährige Segway-Führer versäumte mit Ablauf des Monats Februar, ein neues gültiges Versicherungskennzeichen anzubringen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

