Ausnahmezustand in Thierschneck

„Man kann hier nicht wohnen, man kann hier nur leben“, sagte am Sonnabend Sabine Wefers. Ihr Mann Klaus Peter spielte an diesem Tag in Thierschneck eine der Hauptrollen bei der Weihnachtsmarkttour vom Radiosender MDR Jump. Er trat als Weihnachtsmann auf. Und Wefers war nicht allein unterwegs.

Thierschnecker Weihnachtsfee mit Engeln löst Wette ein

An seiner Seite lief, als Fee verkleidet, Marcel Krüger und im weißen Engelskostüm war Jürgen Kopp zu erleben. „Wir lösen heute eine Wette ein“, sagte der „feenhafte“ Marcel Krüger. Als die Bewerbung von Thierschneck anstand im Wettbewerb gegen die deutlich größeren Städte Bernburg und Reichenbach im Vogtland, hatte Krüger im Kreise der Mitglieder und Freunde des Lindenvereins in Thierschneck den Satz formuliert: „Wenn wir gewinnen sollten, treten wir als Weihnachtsmann, als Fee und als Engel auf.“ Und Thierschneck gewann das Online-Voting. Die drei Männer standen zu ihrem Wort und sie genossen am Vorabend des vierten Advents das Bad in der Menge.

4500 Gäste wollten das Weihnachtsmarkt-Spektakel miterleben

Der Veranstalter sprach am Ende von 4500 Besuchern. Den Radio-Machern kann man die Zahl abnehmen, haben sie doch durch die zahlreichen Veranstaltungen ein geschultes Auge, wie viele Menschen sich auf einer bestimmten Fläche aufhalten oder bewegen. Unter den 4500 Besuchern war auch Edith Vater. Sie ist mit 91 Jahren die älteste Einwohnerin des Ortes.

Bürgermeisterin Carla Meierl (rechts) hat gut lachen. Ihr Dorf hat es allen gezeigt - Thierschneck war ein toller Gastgeber für die MDR Jump-Show und 4500 Gäste. Foto: Jens Henning

Klaus Peter Wefers als Weihnachtsmann, Marcel Krüger als Weihnachtsfee und Jürgen Kopp im weißen Engelskostüm haben ihre Wette eingelöst und stiegen zu Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde auf die Bühne. Foto: Jens Henning

In die Dorfchronik von Thierschneck wird dieser 21. Dezember 2019 auf jeden Fall eingehen. So viele Menschen waren vorher noch nie in Thierschneck. Mit diesem Ansturm am Sonnabend konnte niemand rechnen. Die ehrenamtliche Bürgermeisterin Carla Meierl hatte die Veranstaltung mit gerade einmal 950 Besuchern angemeldet. Die Realität sah komplett anders aus. Fast fünf Mal so viele Menschen wollten dabei sein. Viele waren auch gekommen, um Philipp Dittberner, Jessica Wahls und Mille zu sehen und zu hören. Moderiert wurde der Abend von den bekannten Stimmen aus dem Radio, von Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde. Sarah von Neuburg stiefelte mit zwei Unterarmstützen auf die Bühne.

Torsten Schütz von der Programmdirektion Halle beim MDR war schon kurz vor 17 Uhr begeistert. „Wenn man sieht, was heute hier abgeht, kann man nur sagen, dass Thierschneck ein würdiger Gewinner ist. Wir hatten je anfänglich Bedenken. Keiner von uns kannte bis dahin Thierschneck. Dabei gibt es diese Tour schon sieben Jahre. Als wir zum ersten Mal hier waren und uns den Ort angeschaut haben und vor allem die Leute kennenlernen durften, wich diese Skepsis in eine unheimliche Vorfreude“, sagte der Mann vom MDR.

Thierschnecker freuen sich auf viele Gäste auch bei kommenden Festen

„Als feststand, wir haben gewonnen, gab es kein anderes Thema mehr im Ort. Wir haben mit unserer Natürlichkeit gepunktet, allen voran unsere Bürgermeisterin“, sagte Annika Wackernagel (30). Sie ist nicht nur Thierschneckerin, sie ist auch Mitglied im Vorstand des Lindenfestvereins. Diese Sätze hätte auch Tina Heller (42) unterschrieben. Sie wohnt seit 2004 in dem kleinen Ort bei Camburg. „Wir sind ein kleines Dorf. Der Zusammenhalt im Ort ist das Entscheidende. Und wir konnten uns auf viele Helfer aus der näheren Umgebung verlassen“, sagte Heller. Die meisten Hände durfte am Sonnabend Carla Meierl schütteln. Ihrem Auftritt bei der MDR-Live-Show war es zu verdanken, dass Thierschneck diesen Abend erleben durfte. „Ich wollte natürlich bleiben. Wir wollten mit den Dingen punkten, die uns auszeichnen. Wir wollten den Leuten am Fernsehgerät aber auch nichts vormachen. Und, was ganz wichtig war, ich war von Anfang an überzeugt, dass wir diese Veranstaltung auch stemmen könnten, sollten wir gewinnen.“

Für Thierschneck war der Sonnabend die beste Eigenwerbung. „Und vielleicht können wir jetzt bei unseren anderen Veranstaltungen den einen oder anderen Besucher mehr begrüßen, vielleicht schon im Juli 2020 zu unserem Lindenfest“, sagte Meierl.