Ausprobieren: Linsenschleifen und Gewindeschneiden in Jena

Jena Handarbeit und High-Tech braucht, wer Teleskopspiegel oder Analysegeräte herstellt. Fachleute dafür werden in Jena ausgebildet.

Schüler in Begleitung der Eltern, junge Leute allein und auch Senioren, die früher selbst einmal Linsen geschliffen oder Metallteile bearbeitet hatten, bevölkerten am Sonnabend die Werkstätten im neuen Jenaer Bildungszentrum. Die gemeinsame Berufsausbildungseinrichtung von Schott, Carl Zeiss und Jenoptik hatte an ihrem neuen Standort in Göschwitz zum Tag der offenen Tür eingeladen. Die Besucher konnten angehenden Feinoptikern bei der händischen Bearbeitung von Linsen über die Schulter schauen, konnten sich selbst beim Feilen, Schneiden oder Biegen von Metall ausprobieren oder moderne 3D-Drucker bei der Arbeit beobachten. Ausbilder und Azubis standen als Gesprächspartner und Berufsberater bereit.