Ausstellung aus Kahla ist in Italien zu sehen

Kahla. Großes Interesse der Italiener: Die Schau „Nebenan: Zwangsarbeit“, die Kahla erarbeitet wurde, wird bis Ende Februar in Fivizzano gezeigt

Kürzlich wurde in Fivizzano in der Nord-Toskana die Ausstellung „Nebenan: Zwangsarbeit“ eröffnet, die die Deportation von tausenden Zivilisten im Zweiten Weltkrieg anhand des Kahlaer Walpersberges behandelt. Erstellt hat die Ausstellung der Internationale Verein Kahla in Zusammenarbeit mit dem Geschichts- und Forschungsverein Walpersberg und dem Projekt „Thüringen 19_19“.

Eine italienische Version der Ausstellung wurde im Jahr 2020 an die Kahlaer Partnerstadt Castelnovo ne’Monti übergeben. Diese kümmert sich seitdem um den „Verleih“ der mobilen Ausstellung. So war diese neben Castelnovo ne’Monti auch schon in Robecco sul’Naviglio und Viareggio zu sehen. All diese Orte verbindet „die Geschichte von Deportierten Menschen in das faschistische Rüstungswerk REIMAHG bei Kahla 1944 und 1945“, wie es in einer Mitteilung des Internationalen Vereins Kahla heißt.

Zur Eröffnung der jetzigen Exposition in Fivizzano seien über 100 Menschen gekommen. Die Historikerin Cleonice Pignedoli habe einen Vortrag zur Ausstellung gehalten, die dann von Fivizzanos Bürgermeister, Gian Luigi Giannetti, und dem Vize-Bürgermeister von Castelnovo ne’Monti, Emanuele Ferrari, eröffnet worden sei. Sie ist bis Ende Februar im Museum der historischen Bergstadt zu sehen.

Der Internationale Verein Kahla freue sich über das große Engagement bei der Organisation von Ausstellungsorten. Gleichzeitig habe man einst eine digitale Version erstellt, die in drei Sprachen unter www.nebenan-zwangsarbeit.de abrufbar ist. In den vergangenen Jahren seien zudem mehrere Schulprojekte Basis in Kahla, Jena und Umgebung realisiert worden.