Ausstellung im Jenaer Stadtmuseum zur staatlich organisierten Feierkultur der DDR

Feste in der DDR: Wie sahen sie aus? Was wurde gefeiert? Wer hat sie organisiert? Am Donnerstag wird diesen Fragen in der Fotografie Sonderausstellung „Der große Schwof. Feste und Feiern im Osten“ im Jenaer Stadtmuseum auf den Grund gegangen.

Die Führung findet im Rahmen der Ausstellung „Der große Schwof“ statt. Diese beinhaltet 300 Fotografien von 31 Künstlern, welche in ihren Werken vor allem die 1980er Jahre behandeln, und erstreckt sich über zwei Etagen des Stadtmuseums. In der Ausstellung erhält man teilweise sehr intime Einblicke in die privaten Lebensverhältnisse der Menschen, sowie deren Leben im öffentlichen Raum der DDR. Umgesetzt wird diese Ausstellung zusammen mit der Kuratorin Petra Göllnitz.

Von staatlich organisierten Feiern wie dem Pfingsttreffen der FDJ bis hin zu ausgelassenen, teils spontanen Festen, außerhalb jeglicher staatlichen Kontrolle – die Fotografien zeigen, wie unterschiedlich und facettenreich das Leben in der DDR sein konnte. Wenn die DDR thematisiert wird, entstehen oft triste Alltagsbilder in den Köpfen der Menschen, geprägt von geheimdienstlicher Überwachung, engen politischen Zwängen und Mangel an den verschiedensten Ressourcen, im Gegensatz dazu wird in der Ausstellung auch gezeigt wie farbenfroh, vielfältig und ausgelassen das Leben, in dieser vergangenen Zeit sein konnte.

Auf der anderen Seite, um den Gegensatz hervorzuheben, werden Fotografien behandelt, die beispielsweise das vergnügte, private Feiern auf einem Betriebsfest zeigen oder den „Striptease im Osten“, der nicht zu vergleichen ist mit heutigen Veranstaltungen dieser Art.

