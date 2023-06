Ausstellung im Romantikerhaus Jena: Hier täuscht die eigene Wahrnehmung immer wieder

Jena. Malerei von Frank Hoffmann ist im Jenaer Romantikerhaus zu sehen. Warum „You’re not alone“ an der richtigen Stelle hängt.

Schon der Titel der Ausstellung im Romantikerhaus ist eine Herausforderung: Frank Hoffmann bedient sich bei „Buffo Transzendental“ eines Sprachspieles. Den Begriff des „Transzendentales“ hat sich schon Kant bedient, um Erfahrungen im Gegensatz zum Inhalt zu setzen. Der „Buffo“ ist in der Musik, essentiell in der Operette, für komische Gesangseinlagen zuständig. Dabei kann der Inhalt des jeweiligen Musiktheaters aufgebrochen werden.

Der Künstler orientiert sich an dem „Kritischen Fragment“ von Friedrich Schlegel. In diesem beschrieb der Romantiker 1797 die romantische Ironie. Und hier beginnt die Malerei von Frank Hoffmann. Er arbeitet in Serien mit Bleistift, Öl, Aquarellfarbe und Maskenfolie. Fotografien werden bis zur Unkenntlichkeit vom Künstler bearbeitet und somit verfremdet. Der Betrachter wird völlig seinem eigenen Gespür für die künstlerischen Werke überlassen.

Genial ist die Hängung der Arbeiten im gesamten Haus. Gleich im Eingangsbereich empfängt den Besucher ein großformatiges, blaues Werk. Wem fällt da nicht als erstes Novalis und die blaue Blume ein? Wer weiß, vielleicht nur eine Illusion.

Ausgerechnet im Salon des Hauses, indem sich die Romantiker bekanntlich zum gesellschaftlichen Disput trafen, findet man die Arbeit „You’re not alone“. Der Titel unterstreicht überhaupt nicht den Inhalt des Bildes! Aber man kann, dass wissen wir alle, auch in einer Gruppe, einer großen Stadt oder in der Familie einsam sein. Somit wird die Hängung und das Werk ironisch gebrochen.

In die Bilder von Frank Hoffmann taucht der Betrachter mental ein. Dabei täuscht einen die eigene Wahrnehmung immer wieder. Frank Hoffmann wurde 1972 in Görlitz geboren und hat 1991 – 1997 in Dresden Kunst und Germanistik studiert. Bis zum 2. Juli lässt er an seiner Kunst im Romantikerhaus teilhaben.