Ausstellung in der Stadtkirche Jena wird eröffnet

Eine Ausstellung des Jenaer Künstlers Arnulf Ehrlich wird am Sonntag, 21. Juni, um 18 Uhr im Rahmen der Sonntagsvesper in der Stadtkirche eröffnet. Die Schau „Das Kreuz – Schicksal und Aufgabe“, die anlässlich des 75. Geburtstages von Ehrlich gezeigt wird, kann anschließend von Montag bis Samstag zwischen 10 und 17 Uhr besucht werden.

Die Sonntagsvesper wird musikalisch mit jazzigen Klängen durch das Dirk-Wasmund-Trio gestaltet, den Gottesdienst hält Pastorin Susanne Jordan.

Bereits am Samstag, wird um 17 und 18 Uhr zur Musikalischen Vesper mit dem Ensemble „Nepalropa“ in die Friedenskirche eingeladen. Am gleichen Tag gibt es zudem um 17.30 Uhr eine Ökumenische Musikalische Andacht in der Peterskirche in Alt-Lobeda mit Klaus Wegener, Alena-Maria Stolle und Helga Assing.