Ausstellung in Großlöbichau: Solarlampen als einzige Lichtquelle

Großlöbichau und sein Projekt „Landkultur 2021“

In der Kirche St. Bartholomäus in Großlöbichau stellt der Fotograf Rubén Salgado Escudero Solar-Porträts aus. Der gebürtige Spanier hat auf seinen Reisen durch Länder, die noch nicht flächendeckend mit Strom versorgt sind, Fotos gemacht, die nachts einzig mit Solarlampen beleuchtet sind. Die Ausstellung ist Teil des Projektes „Landkultur 2021“ und ist bis zum 28. November zu sehen. Dazu gibt es ein Begleitprogramm: So spricht am 19. September Pastorin Maria Krieg über Lichtspuren aus biblisch-theologischer Sicht.

www.grossloebichau.de