Austellung im Jenaer Stadtmuseum: Künstler überlässt nichts dem Zufall

Jena. Ausstellung von Harald Reiner Gratz endet am Sonntag, 18. Juni.

Werke des Thüringer Künstlers Harald Reiner Gratz sind in einer furiosen Ausstellung in der Kunstsammlung des Jenaer Stadtmuseums zu sehen. Diesen Sonntag endet die Ausstellung.

Als Thema, welches er etwa sechs Jahre bearbeitete, hat der Künstler den Titel „Abendland“ gewählt. Mit großem Strich und in gewohnter expressiver Farbigkeit werden biblische Themen in die Jetztzeit katapultiert. Gratz vermischt geografische Verortung der Religion mit der Gesellschaft. Bei ihm gibt es kein Richtig und kein Falsch, so wird ziemlich alles was das Leben ausmacht überlagert. Dazu dient dem Künstler das gesamte Arsenal der Menschheitsgeschichte, er zweifelt an der Lernfähigkeit des Menschen und die humanistische Bildung mit ihren daraus resultierenden Werten wird hinterfragt.

Gibt es wirklich etwas Bleibendes? Es erfordert schon einige Mühe, die einzelnen Schichten zu eliminieren. Die großen, kraftvoll gemalten Bilder berühren sowohl mental als auch körperlich. Und trotzdem wird man von dieser Kraft eher angezogen, als erschlagen.

Beim Anschauen wird der Besucher immer etwas finden, was mit ihm selbst zu tun hat. Er muss sich nur trauen. Das Werk „Die Opferung Isaaks“ zeigt die Prüfung Gottes, ob des Opfers von Abraham. Im letzten Moment schreitet Gott ein. Die Frage ist: Wie weit soll Gehorsam gehen – Bis zur Bedingungslosigkeit?

Gratz postuliert sehr oft in seiner Malerei: Wir alle haben ein Gewaltpotenzial, nur was machen wir damit? Die Gesellschaft mit ihren Menschen müsse Entscheidungen treffen, jetzt!

Alle haben uns etwas zu sagen: Jesus, Isaak, Danton, Maria Stuart, Thomas Thieme und, und, und… Somit sind die Arbeiten von Harald Reiner Gratz voller Hintersinn, indem er nichts dem Zufall überlässt.