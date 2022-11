Auszeichnung für langjährige Postfiliale in Camburg

Camburg. Schon 15 Jahre lang kann Post bei Antje Wieczorek aufgegeben werden. Camburger Kundschaft ist voll des Lobes

Schon seit 15 Jahren können die Camburgerinnen und Camburger ihre Post am Markt bei Antje Wieczorek aufgeben. Der Vertriebsabteilung der Deutschen Post war dieser Umstand einen Besuch in Camburg wert. „Eine so lang andauernde Kooperation mit einer Einzelhändlerin wie Frau Wieczorek ist eine Ausnahme“, sagt Simone Hartwig, die bei der Post für die Betreuung der Filialen zuständig ist.

„Die Post strebe immer langfristige Kooperationen an“, sagt Hartwig. Der Vorteil sei, dass sich die Kundinnen und Kunden so seltener an einen neuen Standort gewöhnen müssten. Auch vor 15 Jahren gab es schon eine Filiale der Post in Camburg, diese sei aber in einem kleineren Geschäft angesiedelt gewesen.

„Alles klappt“

„Das umfangreiche Angebot an Geschenken und Schreibwaren in Antje Wieczoreks Geschäft macht sie als Kooperationspartnerin besonders attraktiv“, so Hartwig. Während der Feierstunde sei ein Kunde ins Geschäft gekommen und habe gesagt: „Hier klappt immer alles.“ Auch eine Packstation befindet sich in der Nähe des Ladens.

Genau vor 15 Jahren habe Antje Wieczorek mit der Deutschen Post AG ihre bis heute andauernde Filialpartnerschaft besiegelt. „Mit der Partner-Filiale sichern wir seit eineinhalb Jahrzehnten die postalische Infrastruktur in Camburg vollwertig mit allen postalischen Dienstleitungen ab“, betonte Simone Hartwig, und Vertriebsmanagerin Petra Lorenz ergänzt: „In den Geschäften unserer Kooperationspartner können Postkunden Briefe, Päckchen und Pakete aufgeben, benachrichtigte Sendungen abholen oder Briefmarken und DHL-Paketmarken kaufen.“

Kuchen in Farben der Post und Besuch der Bürgermeisterin

Angeboten würden außerdem bereits vorfrankierte Plusbriefe, -karten und -päckchen und die Möglichkeit zur Beauftragung von Einschreiben, Nachsendungen und des Lagerservices. Neben den langen und kundenfreundlichen Öffnungszeiten habe die Filiale im Einzelhandel einen weiteren Vorteil: Kunden könnten verschiedene Einkäufe schnell und bequem an einem Ort erledigen.

Neben einer Urkunde habe Antje Wieczorek einen gelb-schwarzen Kuchen und einen Blumenkorb erhalten. Auch Bürgermeisterin Dorothea Storch (CDU) sei mit einem Blumenstrauß erschienen.