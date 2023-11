Auto alarmierte Einsatzkräfte: 21-Jähriger im Saale-Holzland-Kreis schwer verletzt

Rausdorf. Ein 21-Jähriger ist nahe Rausdorf bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Er wurde im Auto eingeklemmt. Die Straße war für zwei Stunden voll gesperrt.

Ein 21 Jahre alter Mann ist am Dienstagnachmittag bei Rausdorf bei einem Unfall mit seinem Ford schwer verletzt wurden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war der Mann auf der Kreisstraße aus Großbockedra kommend Richtung Rausdorf unterwegs. An einer Engstelle musste er nach rechts einem entgegenkommenden Auto ausweichen.

Sein Fahrzeug befuhr dabei die Bankette, so dass der junge Mann die Kontrolle verlor und in den Straßengraben fuhr. Dort stieß er mit einem betonierten Wasserlauf zusammen und wurde in seinem Auto eingeklemmt. Das Fahrzeug alarmierte daraufhin den Notruf. Während der Bergung war die Straße zwei Stunden lang komplett gesperrt. Der Mann kam schwerverletzt ins Krankenhaus.

