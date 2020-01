In Burgau wurde von Polizeitauchern ein Autowrack aus der Saale gezogen. Vermutlich handelt es sich um ein rotes VW Golf-Cabrio I. Das Auto wurde entdeckt bei den Ermittlungen der Soko Altfälle der Kripo Jena

Jena. Berufstaucher der Bereitschaftspolizei Thüringen mit Sitz in Erfurt sind bei den Ermittlungen der Soko Altfälle eher zufällig auf das Wrack gestoßen.

Auto aus Saale in Jena-Burgau gezogen

Ein Autowrack, vermutlich ein roter VW-Golf, haben am heutigen Donnerstag die Polizeitaucher der Bereitschaftspolizei Thüringen aus der Saale geborgen.

Dazu kam schwere Technik zum Einsatz. Vor Ort waren auch Vertreter der Flussmeisterei in Jena-Göschwitz. Ob das Auto im Zusammenhang mit einer möglichen Straftat steht, konnte der zuständige Mitarbeiter der Kripo Jena vor Ort noch nicht klären. „Dazu müssen wir erst die Fahrgestellnummer haben. Die würden wir dann mit dem Kraftfahrtbundesamt abgleichen, um den Halter des Autos zu ermitteln“, sagte der Kripo-Mann.

Das Auto wurde entdeckt bei den Ermittlungen der Soko Altfälle der Kripo Jena Foto: Jens Henning

Der Fund des Autos war ein Zufallstreffer. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen der Soko Altfälle im Tötungsverbrechen Bernd B. wurde das Auto von den Berufstauchern in der Saale entdeckt. Der Fundort ist ungewöhnlich. Er befindet sich in der Nähe eines Radweges, zirka 300 Meter entfernt vom Wehr in Burgau.