Auto im frisch sanierten Straßenbahngleis in Jena festgefahren: Bergung nur per Kran möglich

Jena. Kreuzung nach Unfall in Jena gesperrt. Außerdem meldet die Polizei den Diebstahl eines teuren Fahrrades.

Festgefahrenes Auto nur mit Kran zu bergen

Mittwochmorgen kam es in Jena zu einem Unfall in einer Baustelle für die Straßenbahn. Eine 48-jährige Frau fuhr am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr mit ihrem PKW von der Camsdorfer Brücke kommend in Richtung Steinweg und landete dabei im frisch sanierten Gleisbett.

Auf Grund einer vorausfahrenden Straßenbahn übersah sie vermutlich das für sie geltende Durchfahrtsverbot unmittelbar vor der Baustellenzufahrt und fuhr in das frisch geöffnete Gleisbett ein. Der PKW hatte sich so stark in den Gleisen verkeilt, dass eine Bergung nur mit einem Kran möglich war, weshalb auch die Kreuzung Am Eisenbahndamm zum Steinweg kurzzeitig durch die Polizei gesperrt werden musste. Die Frau blieb bis auf den kurzweiligen Schock zum Glück unverletzt.

Teures Fahrrad gestohlen

Am Dienstag kam es auf dem Gelände des Universitätsklinikums Jena zu einem Diebstahl eines hochwertigen Rennrades. Der unbekannte Täter entwendete am 17. August in der Zeit zwischen 7 Uhr und 17 Uhr das per Fahrradschloss gesicherte Fahrrad im Wert von ca. 2.300 Euro. Zur Tatzeit herrschte auf dem Gelände der Uniklinik reger Personenverkehr, weshalb die Polizei in diesem Zusammenhang dringend nach weiteren Zeugen sucht, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können.

