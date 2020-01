Auto in Speyer geklaut und in Jena geschrottet

Ein gestohlenes Auto ist laut Polizei an der Ilmnitzer Landstraße gefunden worden. Es war in der Nacht zu Sonntag im Straßengraben gelandet. Parallel war die Jenaer Polizei von ihren Kollegen aus Speyer (Rheinland-Pfalz) darüber informiert worden, dass ein 36-jähriger Mann ein Fahrzeug gestohlen habe und damit wahrscheinlich zu seiner Wohnanschrift in Jena unterwegs sei.

Bei dem aufgefundenen Wagen handelte es sich um das gestohlene Fahrzeug. Der Mann wurde wenig später alkoholisiert zu Hause angetroffen. Die Tat räumte er ein.

