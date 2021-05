Auto macht sich in Jena selbstständig

Jena. Die Nachrichten der Polizei aus Jena

Eine Hyundai-Fahrerin stellte am Sonntagmittag ihren Pkw in der Wildenbruchstraße in Jena ab. In der Vermutung das Auto sicher geparkt zu haben verlässt sie dieses. Kurz darauf macht sich der Hyundai laut Polizei selbstständig und rollt gegen einen Gartenzaun. Die Polizei konnte die Frau vor Ort nicht feststellen und informierte den 58-jährigen Fahrzeughalter über die Geschehnisse. Außer dem Sachschaden am Gartenzaun passierte niemandem etwas.

Aus der Übung

Ebenfalls am Sonntagmittag frischte eine 44-Jährige ihre Fahrkünste auf einem Parkplatz in der Stadtrodaer Straße auf. Nach eigenen Angaben ist Sie länger kein Auto mehr gefahren und wollte mit dem VW Passat einer Bekannten "üben". Sie rutschte laut Polizei von der Kupplung und fuhr in eine Hecke. Verletzt wurde niemand.

Am Sonntagmorgen haben sich unbekannte Täter am Stromkasten im Wacholderweg bedient. Von dort sollten vier Starkstromkabel in die Trießnitzschule (aktuell im Umbau) verlegt werden. Der oder die Täter haben die Tür des Stromkastens aufgebrochen, die entsprechenden Sicherungen entfernt und im Anschluss die Kabel in unterschiedlichen Längen (zwischen 20m und 50m) entwendet, berichtet die Polizei.

