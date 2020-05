Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auto mit Anhänger zu schnell auf der A 4 unterwegs – Fahrer muss Führerschein abgeben

Dass er auf der A 4 am Donnerstag zu schnell unterwegs war, kommt den Fahrer eines Pkw-Gespanns teuer zu stehen. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, war das Auto mit Anhänger Verkehrsteilnehmern durch die schnelle Fahrweise auf der A 4 in Richtung Dresden aufgefallen.

Die Autobahnpolizei erfassten das Fahrzeug zwischen Jena-Zentrum und Stadtroda mit der mobilen Geschwindigkeitsmesstechnik und stoppten es dann.

Der Fahrer, der mit seinem Auto mit Anhänger maximal 80 Kilometer pro Stunde hätte fahren dürfen, hatte als Reisegeschwindigkeit die 129 Kilometer pro Stunde gewählt. Dies ahndete die Polizei mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige. Jetzt muss der Mann 400 Euro Bußgeld zahlen, er erhält zwei Punkte und muss seinen Führerschein für zwei Monate abgeben.

Weimarer Polizei sucht drei Männer, die Autoverkäufer entführt haben sollen