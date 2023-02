Auto überrollt Frau und Kinderwagen: Nach tragischem Unfall sucht die Polizei Jena Zeugen

Symbolbild: Die Polizei sucht nach Zeugen für einen tragischen Unfall am 20. Februar in Jena.

Jena. Vor allem die Ersthelfer, die das 14 Monate alte Kind unter dem Auto Jena-Ziegenhain bargen, werden gebeten sich zu melden.

Glücklicherweise gab es beherzte Ersthelfer am 20. Februar in der Luise-Seidler-Straße in Ziegenhain. Hier war ein Ford ins Rollen geraten, der an einer stark abschüssigen Straße geparkt war. Das Auto erfasste tragischerweise eine 42-Jährige und deren 14 Monate alten Sohn im Kinderwagen. Der Ford überrollte die Frau samt Kinderwagen und kam letztlich an einem Opel zum Stehen.

Nun sucht die Jenaer Polizei zur weiteren Aufhellung des Unfallgeschehens Zeugen. Vorrangig die Ersthelfer, welche das Kleinkind auch unter dem Ford geborgen hatten, werden gebeten sich zu melden.

Die Ersthelfer seien es auch gewesen, die die Rettungsleitstelle am 20. Februar informiert hatten. Etwa 12.05 Uhr war der Rettungswagen in Ziegenhain vor Ort gewesen. Die Ersthelfer hatten zu dieser Zeit bereits das Kind, das unter dem Auto gelegen hatte, geborgen. Als wenig später, etwa 12.10 Uhr, die Polizei am Unfallort eintraf, seien die Ersthelfer bereits weg gewesen und man habe ihre Daten nicht mehr aufnehmen können, sagt der Jenaer Polizeisprecher, Daniel Müller.

Auch die Jenaer Berufsfeuerwehr war mit 20 Einsatzkräften und einem Rüstzug vor Ort, sagt Ralf Hertig, Teamleiter Einsatz der Jenaer Feuerwehr. Man sei mit der Information ausgerückt: „Person unter einem Fahrzeug.“ Vor Ort stellte sich die Situation schließlich anders da und man habe in erster Linie den Ford gesichert. Ein Feuerwehrmann habe die Handbremse des Fords festgezogen, teilt Polizeisprecher Müller mit. Hier müsse nun geprüft werden „wie viele Rasten“ hochgezogen werden mussten, um festzustellen, ob das Fahrzeug ordnungsgemäß gesichert war.

Dass Autos ins Rollen geraten, komme immer wieder vor, sagt Hertig. Meist jedoch bleibe es bei Blechschäden. Dass es wie in diesem Fall oder wie vor etwa fünf Jahren zu verletzten Personen oder gar Toten komme, sei die tragische Ausnahme. Vor einigen Jahren war eine Frau verstorben, da das Auto an der Einfahrt der Goethe-Galerie-Tiefgarage ins Rollen geraten war. Sie wurde zwischen Autotür und Wand eingeklemmt, erinnert sich Hertig.

Die junge Mutter und ihr 14 Monate alter Sohn, die am 20. Februar erfasst wurden, seien zwar verletzt ins Klinikum gebracht worden. Die Verletzungen wurden jedoch nicht als lebensbedrohlich eingeschätzt.

Zeugen des Vorfalls in der Luise-Seidler-Straße melden sich bitte unter der Telefonnummer 03641/810 oder per Mail an ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de.