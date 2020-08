Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autobahnabfahrten Bucha und Magdala tageweise gesperrt

Wegen Markierungsarbeiten zwischen der Anschlussstelle Weimar und Jena-Zentrum ist in der kommenden Woche kurzzeitig mit Sperrungen an der A4 zu rechnen. An den Tagesbaustellen muss der Verkehr teilweise einspurig entlanggeführt werden.

An folgenden Tagen müssen Anschlussstellen (AS) gesperrt werden, die Umleitungen sind ausgeschildert:

AS Magdala, Südseite am 11. August, 8 bis 18 Uhr

AS Magdala, Nordseite am 13. August, 8 bis 18 Uhr

AS Bucha, Südseite am 18. August, 8 bis 18 Uhr

AS Bucha, Nordseite am 20. August, 8 bis 18 Uhr

Da die Arbeiten stark witterungsabhängig sind, kann es zu kurzzeitigen Verschiebungen der Termine kommen, teilt das Landesamt für Bau und Verkehr mit.