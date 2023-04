Autofahrer fährt Fußgängerin um und fährt einfach weiter - Die Polizeimeldungen aus Jena

Ein 41-Jähriger Autofahrer hat am Sonntag in Jena eine Fußgängerin angefahren (Symbolbild).

Jena. In Jena wurde eine 74-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst. Wie es dazu kam und weitere Polizeimeldungen aus Jena:

Ein 41-jähriger Autofahrer ist am Sonntagnachmittag in der Zwätzengasse in Jena in Richtung Fürstengraben gefahren. Laut Polizei wollte ein Fußgänger den Mann zur langsameren Fahrt ermahnen. Aus Uneinsichtigkeit habe der 41-Jährige sein Fahrzeug nach links gelenkt, aber eine dort befindliche 74-jährige Fußgängerin übersehen.

Die Frau sei bei der Kollision zu Fall gekommen und habe sich verletzt. Der 41-Jährige habe die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen, sich jedoch im Nachgang beim Inspektionsdienst gemeldet. Der entsprechenden Anzeige konnte der Mann trotzdem nicht entgehen, teilt die Polizei mit.

Unbekannte machen sich an Überwachungskamera zu schaffen

Zwei Unbekannte sind in den frühen Morgenstunden des Sonntags widerrechtlich auf eine Feuerleiter geklettert. Laut Polizei hielten sie sich vorher im Hinterhof eines Hotels am Lutherplatz auf. Nachdem die Unbekannten die Feuerleiter bestiegen hatten, hätten sie die angebrachten Überwachungskameras manipuliert. Im Anschluss entfernten sich die Personen unerkannt. Die Ermittlungen seien aufgenommen worden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.