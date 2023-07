Autofahrer fährt in Jena Radfahrer um und dann einfach weiter

Jena. In Jena wurde ein Radfahrer von einem Auto erfasst und verletzt. Der Fahrer des Wagens fuhr einfach weiter.

Bereits am Mittwochmorgen wurde in Jena ein Radfahrer von einem Autofahrer angefahren und verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, habe sich der Vorfall an der Alte Wiesenstraße, Ecke Schlachthofstraße zugetragen. Demnach sei der Radfahrer dort auf dem Radweg stadtauswärts unterwegs gewesen.

Ein Autofahrer, der von der Schlachthofstraße nach rechts in Richtung Stadtzentrum abbiegen wollte, habe zunächst an der Einmündung angehalten, so dass der Radfahrer weiter fahren konnte. Plötzlich sei der Autofahrer jedoch losgefahren und habe den Radfahrer mit seinem Wagen erfasst. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.

Danach sei der Autofahrer einfach weiter gefahren, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und es werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0193600/2023, entgegen.

Radfahrerin erlebt Gewaltausbruch eines Autofahrers in Jena

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.