Autofahrer reagiert auf Hupen mit Faustschlägen - Passanten stellen Ladendieb in Jena

Jena. Die Polizei in Jena hatte es am Montag unter anderem mit einem Faustschläge austeilendem Autofahrer zu tun. Diese und weitere Polizeimeldungen.

Unbekannte beschädigten die Eingangstür eines Tabakladens in der Hermann-Pistor-Straße. Wie die Polizei mitteilt, wurde dazu eine Tischplatte verwendet, die zuvor von einem Sperrmüllhaufen entnommen wurde. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Gereizter Autofahrer verteilt Faustschläge

Mit Faustschlägen reagierte am Montagvormittag ein 28-jähriger Autofahrer in der Stadtrodaer Straße. Nach einem Bremsmanöver hupte ein hinter ihm fahrender 23-Jähriger. Dies missfiel dem 28-Jährigen derart, dass er an der nächsten Ampel ausstieg und sich zur Fahrertür des anderen Autos begab. Laut Angaben der Polizei soll er dann durch die geöffnete Fensterscheibe auf den Fahrer mehrfach mit der Faust eingeschlagen haben, wodurch der 23-Jährige verletzt wurde. Im Anschluss begab sich der mutmaßliche Schläger wieder zu seinem Auto und fuhr davon. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der 28-Jährige wenig später an seiner Adresse angetroffen werden. Dieser muss sich nun strafrechtlich verantworten.

Passanten stellen Ladendieb

Ladendieb bei Nacheile gestellt

Passanten stellten am Montagvormittag einen Ladendieb. Nach Angaben der Polizei hielt der 35-Jährige sich zuvor in einer Drogerie Unterm Markt auf. Hier soll er mehrere Waren unter seiner Bekleidung versteckt haben. Im Anschluss rannte er aus dem Drogeriemarkt, wodurch die akustische Diebstahlssicherung ertönte. Durch Passanten konnte der Mann im Bereich des Sonnenhofes gestellt und den hinzugerufenen Polizisten übergeben werden. Das Diebesgut hatte ein Wert von über 400 Euro.

Einbruch in Gymnasium

Die Vorbereitungswoche begann für Lehrer eines Gymnasiums in der Karl-Marx-Allee mit einer unschönen Überraschung. Laut Polizei hatten Unbekannte sich hier während der Sommerferien widerrechtlich Zutritt in das Gebäude verschafft. Hier wurden verschiedene Schränke in mehreren Räumen geöffnet. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden zwei Laptops und 18 iPads gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sinnlose Zerstörung an Haltestelle

Am Montagabend teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass mehrere Personen im Bereich der Haltestelle Felsenkellerstraße randalieren würden. Dabei wurde das Haltestellenhäuschen beschädigt. Die hinzugerufenen Polizisten konnten eine Personengruppe feststellen, welche auf die Beschreibung des Zeugen passte. Wie sich herausstellte, hatten zwei 20-Jährige Schottersteine aus dem Gleisbett entnommen und warfen diese gegen die Scheibe des Haltestellenhäuschens. Dadurch ging die Scheibe zu Bruch und es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

