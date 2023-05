Autofahrer übersieht Radfahrerin in Jena

Jena. Diese und weitere Blaulichtmeldungen aus Jena lesen Sie hier.

Autofahrer übersieht Radfahrerin

Am Dienstagmittag wollte ein 85-jähriger Autofahrer von der Erfurter Straße nach rechts in Richtung Mühltal abbiegen. Hierbei missachtete er eine vorfahrtberechtigte 71-jährige Radfahrerin. In der Folge kam es zum Zusammenstoß und die Frau kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich.

Einweiser übersehen

Am Dienstagnachmittag half ein 49-Jähriger als Einweiser für einen Lkw im Kreuzungsbereich Kastanienstraße und Erlanger Allee. Ein 64-jähriger Autofahrer übersah den Einweiser und es zum Zusammenstoß. Hierbei verletzte sich der 49-Jährige und musste medizinisch versorgt werden.

Unbekannte stehlen Bürostühle

Zwischen vergangenem Freitag und Dienstagvormittag bereicherten sich unbekannte Langfinger an Bürostühlen. Wie eine Zeugin mitteilte, fehlen nunmehr aus drei Büroräumen in der Bachstraße jeweils die Stühle. Auch nahmen die Täter eine Brille an sich. Wie die Unbekannten in das Objekt und in die Büros gelangten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Auch wie diese mitsamt den Stühlen unbemerkt das Objekt verlassen konnten, ist gegenwärtigen noch unbekannt. Insgesamt wird die Höhe des Beutegutes auf 300 Euro geschätzt.

Vorfahrt missachtet

Eine 24-jährige Mopedfahrerin war am Dienstagabend auf der Brüsseler Straße in Richtung Stadtrodaer Straße unterwegs. Ein 45-jähriger Autofahrer bog in diesem Moment von der Brüsseler Straße in die Amsterdamer Straße ab und missachtete dabei die Vorfahrtsregel. Durch den Zusammenstoß kam die Frau zu Fall und das Moped stieß in der Folge gegen einen weiteren Pkw. Die 24-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

