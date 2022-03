Autofahrerin übersieht Krad: Unfall auf der B7 bei Jena

Jena. Am Dienstag hat eine Autofahrerin beim Auffahren auf die Bundesstraße einen Kradfahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Am Dienstag ist es gegen Nachmittag zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 7 bei Jena gekommen. Eine 24-jährige Fahrerin war auf der Hauptstraße in Isserstedt unterwegs und wollte links in Richtung Jena auf die Bundesstraße auffahren.

Hierbei übersah sie laut Polizei einen 21-jährigen Kradfahrer. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer wurde verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Krad wurde abgeschleppt.