Autofreie Innenstadt findet keine politische Mehrheit in Jena

Eine autofreie Kernstadt wird es in Jena vorerst nicht geben. Überraschend klar haben die Mitglieder des Stadtentwicklungsausschusses den Prüfauftrag aus dem Beirat für Klimaschutz abgelehnt. Zustimmen wollte am Ende niemand, da die Verwaltung zuvor mitgeteilt hatte, dass das Ansinnen des Beirates gar nicht Sache der Politik sei. Verkehrsrechtliche Dinge entscheide nämlich die Verkehrsbehörde im sogenannten „übertragenen Wirkungskreis“, sagte Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD).

Stattdessen fand der alternative Antrag der Verwaltung eine klare Mehrheit. Demnach soll geprüft werden, welches Geschwindigkeitsniveau des Kfz-Verkehrs im Innenstadtkern angemessen ist.

Die Debatte dauerte fast zwei Stunden. Fürsprache bekam der Klimaschutzbeirat von den Grünen und dem Vertreter des Rad-Beirates. Die Verwaltung sollte den ehrenamtlichen Klimabeirat wenigstens so beraten, „dass ein rechtssicherer Beschlussvorschlag dabei rauskommt“, sagte Radverkehrsbeiratsvorsitzender Lutz Jacob. Eine Verkehrswende, die niemanden weh tue, werde es nicht geben.

Wunsch nach einer Verkehrswende ist weit verbreitet

Margret Franz von den Grünen zeigte sich enttäuscht und sagte, dass es nicht der Plan sei, morgen den Teichgraben oder den Löbdergraben für private Pkw zu sperren. Die Grünen hätten auch nicht die Verkehrswende erfunden, sondern es gebe genügend Leute, die dafür kämpfen, dankenswerter Weise auch in der Verwaltung, oder eben die Mitglieder des vom Stadtrat gewünschten Klimabeirates.

„Wäre es so einfach, wie sie sagen, hätte ein Herr Peisker doch irgendeinen dieser Schritte umgesetzt“, erwiderte Alexis Taeger (FDP). Denis Peisker war von 2013 bis 2019 in Jena grüner Stadtentwicklungsdezernent. Ausschussvorsitzender Guntram Wothly (CDU) sagte: „Ich möchte keine Verkehrswende, sondern eine Antriebswende.“ Jena müsse auch an das Umland denken, für das die Erreichbarkeit des Stadtzentrums wichtig sei.

Im Ausschuss wurden die großen Städte dieser Welt erwähnt: Paris, London und Berlin versuchen den knappen Straßenraum für ihre Bürger zurückzuerobern. Und es geht dabei eigentlich immer zu Lasten der Autos. Eine Online-Petition von „Friday for Future Jena“ hatte, Stand Mittwochabend, 1979 Unterstützer. Die Unterzeichner setzen sich für einen Abschied von der „Autostadt Jena“ ein.

Matthias Stüwe, der Sprecher des Klimaschutzbeirates, nahm Bezug auf die 47 Millionen Pkw in Deutschland und sagte: „Die Verkehrswende wird mit 47 Millionen Elektroautos nicht funktionieren, denn auch die brauchen zu viel Platz.“ Es sei unausweichlich, dass 2035 oder 2040 weniger Autos auf den Straßen unterwegs sind.

Jena ist wohl zu klein, um Paris zu folgen

Holger Becker vom Kfz-Beitrag sagte: „Das Ziel einer attraktiven Innenstadt teilen wir.“ Es könne aber nicht dadurch erreicht werden, dass Verkehr in die umliegenden Wohngebiete verlagert und so womöglich sogar mehr CO 2 produziert werde.

Hannes Wolf von der Innenstadtinitiative sagte, dass die Beschlussvorlage bei Händlern und Gastronomen auf größte Ablehnung gestoßen sei. Jena sei vielleicht etwas zu klein, um Berlin, London und Paris nachzueifern. „Am Ende gibt es kaum CO 2 -Einsparungen und die Händler sind die Gelackmeierten“, sagte Wolf.

Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) sprach davon, dass viele Jenaer tatsächlich aufs Auto verzichten könnten. In einzelnen Ortschaften des Saale-Holzland-Kreises, wo bisweilen nur noch zweimal pro Woche der Bus fahre, seien die Voraussetzungen aber ganz andere. Für das Umland habe die Stadt auch Verantwortung.

Jena sei durch den Verkehr auf zwei Bundesstraßen in der Innenstadt eingeschränkt in seinem Handel. Gleichwohl könnte man die Entscheidung, die Geschwindigkeiten im Stadtzentrum zu prüfen, als Auftakt für eine Diskussion mit allen Beteiligen sehen. Dieser erste Schritt sei in der Vergangenheit jedenfalls nicht gemacht worden.