Awo eröffnet Senioren-Wohnpark in Jena-Lobeda

Seit dem 1. Oktober fahren die Umzugswagen am Salvador-Allende-Platz vor. Ihr Ziel ist der neu entstandene Wohnpark „Lebenswege“ der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Die ersten Mieter von 23 Appartements sowie Bewohner von zwei Wohngemeinschaften für je 12 Senioren haben es sich mittlerweile gemütlich gemacht in ihren neuen vier Wänden. Weitere Bewohner werden folgen, und es gibt sogar noch freie Plätze.

Auch der Innenhof-Park lädt bereits zum Verweilen ein, nur noch das Café „Maries“ harrt seiner Eröffnung, die aber im November erfolgen soll, wie am Mittwoch von Frank Albrecht, Awo-Geschäftsführer Jena/Weimar, bei der Eröffnungsfeier zu hören war.

Dazu war hoher Besuch erschienen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gratulierte der Awo für dieses gelungene und „richtungsweisende“ Projekt. Es sei nämlich wichtig, dass auf die demografische Entwicklung mit neuen Wohnformen reagiert werde.

Für mehr Selbstständigkeit im Alter

Immerhin würden die Menschen heute durchschnittlich doppelt so alt wie noch im 19. Jahrhundert. Es gebe also wesentlich mehr ältere Menschen, denen man auch bessere Chancen geben müsse, in Würde zu altern. Dabei sollte nicht so sehr auf den Bau von mehr Altenheimen, sondern auf solche innovativen Wohnformen wie etwa dieser Wohnpark orientiert werden, die eine lange Selbstständigkeit ermöglichen. Das sei um so bedeutsamer, weil gerade auch in Jena derzeit fast 30.000 Einwohner älter als 65 Jahre sind, sagte Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP).

Mit zunehmendem Alter kommen eben auch manche Beschwerlichkeiten des Lebens hinzu. Deshalb sei es gut, dass es mehr und moderne Einrichtungen gebe, die den Senioren zur Auswahl stehen. Ähnlich sieht das auch Wilhelm Schmidt, Vorsitzender des Präsidiums der Awo Deutschland. Er sei wieder gern nach Jena gekommen, weil er wisse, dass hier immer etwas Positives passiere. Das Jenaer Projekt sei beispielhaft und entspreche den traditionellen Grundsätzen der Awo wie Solidarität und Gemeinsinn.

Ein Meilenstein fürs Wohngebiet

Neulobedas Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt freut sich über einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zum modernen und immer attraktiver werdenden Wohngebiet, das für alle Altersgruppen Gutes bieten wolle. Awo-Chef Albrecht machte zudem deutlich, dass sich der Wohnpark mitten im Wohngebiet von Lobeda-Ost befindet. „Unsere Mieterinnen und Mieter werden Teil dieses Stadtteils sein. Auch das Café soll öffentlich werden. Wir möchten Teilhabe und die nötige Sicherheit für Senioren und Hilfestellung kombinieren.“

Der Wohnpark wurde von Jenawohnen als Investor und Bauherr errichtet und wird nun von der Awo betrieben. Etwa 8,7 Millionen Euro flossen in die Finanzierung dieses Vorhabens, das ohne Fördermittel auskommen musste. Der Gebäudekomplex bietet insgesamt 3000 Quadratmeter Fläche und ist komplett barrierefrei.

Leiter des Wohnparks ist Frank Burkert, an den sich auch Interessenten für die Wohnformen wenden können: E-Mail: lebenswege@awo-mittewest-thueringen.de oder Telefon 0170/761 97 35.